Coronavirus Covid-19: Acli Colf, “bene Aifa su dose booster per vaccinati con Sinovac o Sputnik”

“Accogliamo con soddisfazione le recenti dichiarazioni del direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, secondo cui l’Agenzia italiana del farmaco starebbe valutando la possibilità di garantire una dose booster per i vaccinati con altri vaccini tipo Sinovac o Sputnik”. Così in una nota le Acli Colf, le quali sostengono che una decisione di questo tipo faciliterebbe l’acquisizione del Green Pass, di cui sono rimaste sprovviste ancora tante lavoratrici domestiche, soprattutto quelle provenienti dall’Est Europa. “Se così fosse”, prosegue l’associazione, “si potrebbe sanare una situazione che sta causando non pochi problemi nel settore domestico e di cura” .