Papa a Cipro: Patriarcato latino Gerusalemme, il testo della preghiera per accompagnare il viaggio apostolico

Questo il testo della preghiera che il Patriarcato Latino di Gerusalemme ha diffuso oggi per accompagnare la visita del Papa a Cipro annunciata dalla Sala Stampa della Santa Sede. In una Lettera, il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, esorta i fedeli a recitarla nelle parrocchie, nelle comunità religiose e nelle varie realtà ecclesiali della diocesi.

“O santo apostolo Barnaba, lodiamo Dio e Lo ringraziamo per averci dato te come patrono e protettore dell’isola di Cipro. Chiedi per noi a Dio che tutti, in quest’isola, dimorino sempre nella prosperità e nella concordia fraterna e che il messaggio del Vangelo, che tu hai predicato qui, porti frutti di armonia e di pacifica convivenza. Mentre aspettiamo con gioia e gratitudine la visita di Papa Francesco a Cipro, benediciamo Dio per averci chiamato ad essere cristiani, discepoli di Gesù Cristo. Glorioso san Barnaba, sei stato un fulgido esempio di incoraggiamento, zelo ed entusiasmo nella prima comunità cristiana. Possa la visita di Papa Francesco darci la forza di andare avanti con gioia a amare e servire il Signore e a proclamare il nome di Cristo a tutti coloro che incontriamo, ‘consolandoci a vicenda nella fede’. O santo apostolo Barnaba, unisciti a noi nel lodare Dio nostro Padre, per mezzo di Gesù Cristo, morto e risorto per darci nuova vita nello Spirito Santo. Prega con noi affinché Dio protegga le nostre parrocchie, rafforzi e benedica le nostre famiglie e ci difenda da tutte le avversità. san Barnaba, prega per noi!”.