Basket in carrozzina: oggi e domani a Grottaglie la Coppa Italia per decidere chi alzerà la coppa tra S. Stefano, Amicacci Abruzzo, Padova e Briantea84

foto SIR/Marco Calvarese

Sarà assegnata domani al palasport Campitelli di Grottaglie (Taranto) la 26ma Coppa Italia di basket in carrozzina che, per la finale a quattro, vede scendere in campo già da oggi le squadre meglio piazzate alla fine del girone di andata della scorsa Serie A: Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, Studio 3A Millennium Basket e Avis S. Stefano Sport, che sfideranno la detentrice del trofeo UnipolSai Briantea84 Cantù. Anche questa edizione della Coppa Italia di basket in carrozzina è dedicata alla memoria di Antonio Maglio, tra i padri fondatori del paralimpismo italiano. Il primo incontro venerdì 5 novembre alle ore 16 con la prima semifinale tra la testa di serie numero uno, la Briantea84 ed il Millennium Basket di Padova. Alle ore 18,30 di scena il derby dell’Adriatico tra il S. Stefano di Porto Potenza Picena, campione d’Italia nel 2019 e finalista delle ultime due edizioni della Coppa Italia, e la rinnovata Deco Abruzzo, allenata dal commissario tecnico della Nazionale italiana Carlo Di Giusto. Sabato 6 novembre alle ore 9 la finale per il podio, mentre alle ore 11,30 la finalissima. La UnipolSai Briantea84 ha conquistato ben sette edizioni della Coppa Italia, le ultime cinque consecutive. L’ultima squadra ad alzare la coppa prima di questo filotto fu il Santa Lucia Roma nel 2015. Tra le altre partecipanti, solo il Padova Millennium Basket ha nel proprio palmares una Coppa Italia, quella del 2007, conquistata in finale contro Taranto. La squadra vincitrice della Coppa Italia 2021 conquisterà il diritto di partecipare alla prossima Supercoppa Italiana, in calendario domenica 21 novembre a Meda. La UnipolSai Briantea84 Cantù è già qualificata in quanto campione d’Italia nella stagione 2020/2021 e, qualora dovessero vincere anche la coppa nazionale, a sfidarli in Supercoppa sarà l’altra finalista.