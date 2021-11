Conferenza sul futuro dell’Europa: panel dei cittadini, secondo round. Si lavora per definire le raccomandazioni all’Ue

(foto SIR/European Parliament)

Il secondo giro di incontri dei panel dei cittadini nel contesto della Conferenza sul futuro dell’Europa prende avvio oggi, venerdì 5 novembre. Questo fine settimana è il turno del “panel 1”; nei successivi fine settimana di novembre a turno saranno i cittadini degli altri tre panel a incontrarsi in modalità virtuale per continuare il lavoro nella definizione di raccomandazioni per la plenaria della Conferenza. I lavori, che impegneranno 200 cittadini europei dal pomeriggio di oggi fino a quello di domenica 7 novembre, si svolgeranno in parte in plenaria e in parte in sottogruppi, poiché i temi affidati a questo gruppo – un’economia più forte, giustizia sociale, lavoro, istruzione giovani cultura e sport – è stato suddiviso in cinque ambiti, a loro volta declinati in sottotemi. Si potranno seguire in streaming i lavori nei momenti in plenaria. I cittadini sono stati scelti con metodi che garantiscano il più possibile la rappresentatività della diversità dell’Ue. I giovani tra i 16 ei 25 anni costituiscono un terzo di ogni panel; 20 cittadini di ogni panel partecipano anche alla Plenaria della Conferenza.