Colombia: mons. Grisales (vescovo di Ipiales) prega sul luogo della frana che ha causato la morte di 16 persone

Dopo aver visitato il luogo della frana che si è verificata nella zona rurale del Comune di Mallama (dipartimento del Nariño, nel sud della Colombia, ai confini con l’Ecuador), il vescovo di Ipiales, mons. José Saúl Grisales, ha celebrato un’Eucaristia nella parrocchia di Santiago Apóstol del Comune di Piedrancha, nella quale ha offerto la sua preghiera per i 16 defunti e per i feriti. Durante l’omelia, il presule ha espresso il suo dolore per gli eventi accaduti e ha offerto una voce di vicinanza alle famiglie delle vittime, implorando da Dio la consolazione per la perdita dei loro cari. Allo stesso modo, ha chiesto la pronta guarigione dei feriti che si trovano negli ospedali di Tumaco, Pasto e Túquerres. La direzione amministrativa per la gestione del rischio di catastrofi, dell’Amministrazione del Nariño ha confermato il tragico bilancio della frana dello scorso 2 novembre, causata dalle intense piogge di questi giorni: 16 persone decedute, di cui 8 di nazionalità venezuelana e 8 colombiani, 9 feriti e una persona scomparsa. Non si conosce ancora il numero ufficiale delle persone che hanno dovuto lasciare le proprie case dopo questa tragedia.