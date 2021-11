Ordinariato Militare: Pasfa, domani pellegrinaggio sulle orme del beato Rosario Livatino

L’associazione per l’Assistenza spirituale alle Forze armate (Pasfa), aggregazione laicale dell’Ordinariato militare per l’Italia, ha organizzato un pellegrinaggio nazionale sulle “orme” del beato Rosario Angelo Livatino, primo magistrato martire della storia della Chiesa. Guidato dalla presidente nazionale, Maria Giovanna Iommi, inizierà domani pomeriggio 6 novembre con la visita alla stele che ricorda il luogo dell’uccisione del Magistrato presso la SS 640, avvenuta il 21 settembre 1990. Domenica mattina pellegrinaggio alla tomba del magistrato presso il cimitero di Canicattì, quindi la visita alla casa natale. Previsti anche l’incontro con l’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” e con don Giuseppe Livatino, che ha seguito da postulatore la fase diocesana della beatificazione. Alle 18, nella chiesa parrocchiale di san Domenico a Canicattì, l’arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, Santo Marcianò, concluderà il pellegrinaggio con una messa alla presenza delle autorità religiose, civili e militari. Con questo pellegrinaggio l’associazione si prefigge di conoscere meglio il magistero e la santità di Rosario Angelo Livatino, così come mons. Marcianò il 12 settembre 2015, presso la biblioteca lucchesiana di Agrigento, diceva a proposito del “futuro” primo martire magistrato della Chiesa: “ecco la grandezza del magistero di Livatino e la grandezza della sua santità. Ecco la grandezza di un uomo che è stato piccolo e trasparente dinanzi alla grandezza della legge ma ha capito che questa grandezza è superata solo da un’altra legge: la legge dell’amore”.