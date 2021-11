Commissione Ue: 90 milioni all’Albania per affrontare la crisi generata dalla pandemia. “Sostegno alle riforme”

La Commissione europea, per conto dell’Ue ha erogato oggi all’Albania 90 milioni di euro di assistenza macrofinanziaria. Questa erogazione rappresenta la seconda e ultima tranche di un programma di sostegno da 180 milioni di euro all’Albania, che fa parte del pacchetto di emergenza Mfa di 3 miliardi di euro per dieci partner dell’allargamento e del vicinato che mirano ad aiutare a limitare le ricadute economiche della pandemia di Covid-19. Il programma “è una dimostrazione concreta della solidarietà dell’Ue con i suoi partner per contribuire a rispondere all’impatto economico della pandemia”, spiega un comunicato. Paolo Gentiloni, commissario per l’economia, dichiara: “sono molto contento di vedere questi fondi affluire oggi in Albania. Questo esborso è una dimostrazione della solidarietà dell’Unione nei confronti del popolo albanese, ma anche dell’impegno dell’Albania a realizzare l’importante programma di riforme concordato con la Commissione europea”. I fondi dovrebbero sostenere misure per rafforzare le finanze pubbliche e la resilienza del settore finanziario, migliorare la governance e combattere la corruzione e rafforzare la protezione sociale.