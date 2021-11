Papa al Gemelli: mons. Giuliodori, “siamo lieti di vederla pienamente ristabilita”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“È un grande dono poter festeggiare con lei il 60° anniversario dell’inaugurazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”. Così mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’ateneo, ha salutato il Papa, all’inizio della messa presieduta dal Santo Padre al Policlinico Gemelli, dove è stato ricoverato nel luglio scorso per un intervento al colon. “Siamo lieti di vederla pienamente ristabilita dopo i giorni di ricovero – ha proseguito Giuliodori – giorni in cui l’abbiamo sentita particolarmente vicina ai malati e al personale degli ospedale”. “Ogni passo di questi 60 anni è stato accompagnato dalla premura e dall’accompagnamento dei Pontefici, a partire dall’augurio di San Giovanni XXIII il giorno dell’inaugurazione”, le parole dell’assistente ecclesiastico: “Ci aiuti ad essere fedeli al carisma dei fondatori e a rinnovare il nostro impegno pe continuare a essere segno credibile dell’amore di Gesù”. Fondata a Milano il 7 dicembre 1921, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che quest’anno compie cent’anni, è una università di tendenza tra i più importanti atenei cattolici d’Europa e del mondo. Tra gli atenei italiani vanta una reale articolazione nazionale grazie ai suoi cinque campus: Milano, Piacenza, Cremona, Brescia e Roma, dove è presente anche il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Le 12 Facoltà dell’Ateneo propongono un’offerta formativa composita e multidisciplinare che si articola in 105 corsi di laurea – di cui 24 in lingua inglese e 24 double degree. Il campus di Roma è sede della Facoltà di Medicina e chirurgia e di tre corsi di laurea della Facoltà di Economia. Immerso nel verde di Monte Mario, occupa una superficie complessiva di 83mila metri quadrati e ospita, oltre alle due facoltà, 9 dipartimenti, 23 centri di ricerca, 51 scuole di specializzazione e oltre 5mila studenti. Medicina aprì agli studenti il 5 novembre 1961. La Facoltà di Economia dell’Ateneo ha avviato dei corsi nella sede di Roma nel 2000. Oggi propone un corso di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi, un corso di laurea magi[1]strale in Management dei servizi e un corso di laurea magistrale in Direzione e consulenza aziendale. Quest’ultimo è erogato in modalità “blended” con il 50% della didattica in presenza durante i fine settimana e l’altro 50% gestito online attraverso tecnologie di e-learning.