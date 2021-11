Cum Verona: “Come comunicare il Festival della Missione”, corso di due giorni per operatori dei media

Comincia oggi, venerdì 5 novembre, a Verona, al Centro unitario per la formazione missionaria di Missio (Cum) il corso in presenza “Come comunicare il Festival della Missione” che si protrarrà fino a domani. Dal 29 settembre al 2 ottobre 2022, infatti, si svolgerà a Milano il Festival della Missione, “un evento importante non solo per il mondo missionario italiano”, si legge nel sito della Fondazione Missio. Il Cum , nel percorso formativo dedicato alla comunicazione, dedica la seconda tappa (5-6 novembre) a questo evento: “sarà un’occasione d’incontro tra gli organizzatori del Festival e chi, nel mondo missionario ed ecclesiale, si occupa di comunicazione multimediale e social”. Fra i temi in agenda: perché un Festival? Qual è la tematica del Festival? Quali sono gli obiettivi e chi vuole raggiungere? Cosa e come comunicare il Festival? Partecipano al corso il direttore generale di Missio, don Giuseppe Pizzoli, il direttore generale del Festival, Agostino Rigon, la direttrice artistica, Lucia Capuzzi, e il suo collaboratore Alessandro Galassi, il responsabile della comunicazione Stefano Femminis e altri componenti della Commissione comunicazione del Festival. Il corso “è rivolto ai comunicatori della missione, alle équipe dei Centri missionari diocesani e istituti missionari, ai giornalisti e direttori delle riviste Fesmi e dei Settimanali cattolici”.