Papa Francesco: Bruni, dal 2 al 6 dicembre viaggio apostolico a Cipro e in Grecia

foto SIR/Marco Calvarese

“Come annunciato, Papa Francesco si recherà a Cipro dal 2 al 4 dicembre prossimi, visitando la città di Nicosia, e in Grecia dal 4 al 6 dicembre, visitando Atene e l’isola di Lesvos. Il Santo Padre si recherà nei Paesi su invito delle Autorità civili ed ecclesiastiche locali. Il programma del viaggio sarà pubblicato a suo tempo”. Lo ha comunicato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Giovedì 2 dicembre l’aereo con a bordo il Santo Padre partirà dall’aeroporto di Fiumicino con destinazione Larnaca, dove arriverà dopo poco più di tre ore di volo. Sabato 4 dicembre il trasferimento da Larnaca ad Atene. Domenica 5 dicembre il Papa, sempre da Atene, raggiungerà Mytilene, distante 250 chilometri, per poi compiere nella stessa giornata il tragitto inverso e ritornare nella capitale greca. Lunedì 6 dicembre il volo di ritorno, da Roma a Ciampino, per una tratta di poco più di due ore. Il motto della tappa a Cipro è “Comforting each other in faith” – “Consolaci nella fede”: ispirato al nome dell’Apostolo Barnaba, che può significare figlio dell’esortazione o della consolazione (cfr At 4,36), “suggerisce l’importanza del conforto e dell’incoraggiamento reciproco, dimensioni essenziali per il dialogo, l’incontro e l’accoglienza e caratteri salienti della vita e della storia dell’isola”. Sullo sfondo del logo è impressa la carta geografica di Cipro. Sulla sinistra Papa Francesco rivolge lo sguardo a san Barnaba, patrono dell’isola. Sulla destra, un ramoscello di ulivo legato a una spiga di grano, segni di pace e comunione. In alto e in basso, in lingua greca evinglese, il motto del viaggio apostolico; al di sotto, la scritta della visita del Santo Padre a Cipro e la data del viaggio. Nel logo risaltano i colori arancione e verde della bandiera cipriota accanto al bianco e al giallo di quella vaticana. Il motto della tappa in Grecia è tratto dal messaggio del Santo Padre per la 36° Giornata mondiale della gioventù: “Apriamoci alle sorprese di Dio, che vuole far risplendere la sua luce sul nostro cammino”. “In un periodo che risente delle conseguenze della pandemia e della recente crisi finanziaria, si esprime la speranza che la visita del Papa porti un raggio di luce per l’avvenire della Grecia, Paese dalla fede radicata e dai trascorsi luminosi”, si legge nella presentazione. Il logo rappresenta la Chiesa come una barca che attraversa le acque turbolente del mondo, con la croce di Cristo come albero maestro e lo Spirito Santo a gonfiarne le vele, la cui forma stilizzata evoca la figura del Papa, che viene come amico della Grecia. I colori del logo, giallo e blu, simboleggiano le bandiere della Santa Sede e della Repubblica ellenica.