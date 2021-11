Papa Francesco: il 14 novembre celebra la messa per la Giornata mondiale dei poveri

Domenica 14 novembre, alle ore 10 nella basilica di San Pietro, il Papa celebrerà la messa in occasione della Giornata mondiale dei poveri. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. La Giornata istituita dal Santo Padre dopo il Giubileo della Misericordia, giunta alla quinta edizione, quest’anno avrà un momento di preparazione del tutto particolare: venerdì 12 novembre, infatti, Francesco si recherà in forma privata ad Assisi e nella Basilica di Santa Maria degli Angeli incontrerà, sempre in forma privata, un gruppo di 500 poveri provenienti da diverse parti dell’Europa, per trascorrere con loro un momento di ascolto e preghiera.