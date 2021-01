Paesi Bassi: a Wijk bij Duurstede due “muri del pianto” per ricordare la pandemia e le sue vittime

Sono stati allestiti due piccoli “muri del pianto” nella municipalità di Wijk bij Duurstede, nella provincia di Utrecht, dove da dicembre i cittadini possono lasciare le loro riflessioni, preghiere, preoccupazioni in relazione alla pandemia Covid-19. L’idea del sindaco Iris Meerts è stata realizzata da quattro chiese cittadine (la comunità riformata, battista, protestante e cattolica).

I fogli che le persone portano “non vengono letti da nessuno, ma saranno bruciati mercoledì 20 gennaio, in un atto simbolico nel corso di una celebrazione ecumenica”, spiega il sito del Consiglio delle Chiese di Duurstede. La celebrazione sarebbe dovuta essere in presenza, ma a causa delle restrizioni sarà trasmessa in streaming dalla Grote Kerk. “Gli autori dei foglietti”, scrivono le Chiese, “sono invitati a unirsi alla preghiera”.