Migranti: Ascs (scalabriniani), un diario di viaggio sulla rotta balcanica

Viene lanciata oggi sul sito www.seipersei.com la campagna di prevendita per la realizzazione del saggio fotografico “Umanità InInterRotta, diario di viaggio sulla rotta balcanica”. Autore del progetto è la Ascs-Agenzia scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo, che ha sostenuto l’iniziativa omonima nel settembre 2019. Nel volume c’è una lettera di sostegno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Umanità InInterRotta” è stato un viaggio attraverso i confini di terra della rotta balcanica, dalla frontiera tra Siria e Turchia fino all’Italia. Il gruppo è partito da Gaziantep (Turchia) e ha toccato Kirsehir e Izmir (Turchia), Samos, Atene e Salonicco (Grecia), Skopje (Macedonia), Belgrado (Serbia), Sarajevo, Velika Kladusa, Bihac (Bosnia Erzegovina), Zagabria (Croazia), Lubiana (Slovenia), concludendosi a Trieste (Italia). Il viaggio è stato anche “una denuncia dei diritti continuamente calpestati, delle attese infinite e delle tacite violenze alle quali ancora in queste ore assistiamo”. “L’idea – racconta Simone Garbero, uno dei giovani che hanno vissuto l’esperienza – nasce dal desiderio di farci migranti con i migranti, cercando in prima persona di accorciare le distanze tra chi, come noi, possiede un passaporto che ci apre ogni confine e possibilità e chi, invece, sogna l’Europa ma trova solamente una via sbarrata da muri, respingimenti violenti e attese infinite in campi profughi o in insediamenti di fortuna”. Tutte le info a questo link: https://www.seipersei.com/products/umanita-ininterrotta-by-ascs.