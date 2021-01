Servizio civile universale: Misericordie, a disposizione altri 400 posti per i giovani oltre ai 3000 già ufficializzati

Slitta al 15 febbraio la scadenza per presentare le domande relative al Servizio civile universale: a renderlo noto il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale. La Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia e la Rete misericordia e solidarietà in aggiunta, annunciano anche che recentemente, grazie all’approvazione di nuovi progetti, saranno disponibili altri 400 posti che vanno a sommarsi ai 3000 già ufficializzati. “Ricordiamo che il bando per il Servizio civile coinvolge i giovani dai 18 ai 28 anni desiderosi di donare parte del proprio tempo per mettersi a servizio degli altri – si legge in una nota -. Per quanto riguarda le Misericordie il bando prevede disponibilità in buona parte delle regioni italiane su ambiti di azione che riguarderanno emergenza, protezione civile, servizi sociali”. Le Misericordie italiane sono fra gli enti accreditati quelle che offrono maggiori opportunità con ben 3400 posti.