Settimana preghiera unità cristiani: Terni, giovedì 21 incontro ecumenico presso la chiesa di Santa Maria del Carmelo

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in corso da ieri al 25 gennaio, l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo della diocesi di Terni-Narni-Amelia, insieme alla parrocchia ortodossa di Sant’Alò e Santa Parascheva e la Chiesa valdese e metodista, ha organizzato un incontro di preghiera ecumenica giovedì 21 gennaio alle ore 17.30 presso la chiesa di Santa Maria del Carmelo a Terni, presieduto dal vescovo Giuseppe Piemontese, con la partecipazione del pastore Pawel Gajewski e di padre Vasile Andreca, ortodosso, e i rappresentanti delle rispettive Chiese, nel segno della comune impegno a far sì che le diverse confessioni cristiane possano essere unite nel servizio e nella fedeltà al Vangelo.

La preghiera si svolgerà nel rispetto delle normative sanitarie anti Covid-19 e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della diocesi di Terni-Narni-Amelia.

“La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani merita particolare attenzione – spiega don Enzo Greco, direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e dialogo – perché esprime il desiderio e l’impegno di comunione tra le Chiese, per pregare insieme per il raggiungimento della piena unità, solidarietà e collaborazione. In diocesi, da alcuni anni, stiamo proponendo un cammino comune nel Consiglio delle Chiese cristiane per promuovere il dialogo e le attività ecumeniche tra le diverse confessioni religiose cristiane presenti a livello territoriale, valdesi-metodisti, cattolici, ortodossi rumeni, per pregare insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso”.