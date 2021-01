Persone con disabilità: Cei, un webinar sul “progetto di vita durante e dopo il Covid-19”

Si svolgerà, martedì 16 febbraio, dalle 17.30 alle 19, il webinar intitolato “Il progetto di vita delle persone con disabilità durante e dopo il Covid-19”. Si tratta del primo di una serie di webinar organizzati dal Servizio nazionale dal titolo “Una crisi da non sprecare”. L’incontro prevede l’intervento di Roberto Franchini, docente del Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e sarà accessibile in lingua dei segni.

Per poter accedere al webinar occorre rivolgersi alla segreteria di questo Servizio nazionale (email pastoraledisabili@chiesacattolica.it; tel. 06-66398.311).