Tutela minori: Meter, un webinar di formazione gratuito per futuri operatori. Si parte il 5 febbraio

La pandemia non arresta l’impegno nella tutela dell’infanzia contro ogni forma di abuso. Meter, da 30 anni impegnata nella formazione degli operatori, il 5 febbraio inaugura via webinar il corso gratuito “Azione educativa a tutela dei minori” rivolto a chi vuole iniziare a formarsi e a operare nella tutela dell’infanzia. Il corso è realizzato in collaborazione con l’Ufficio fragilità – Servizio tutela minori e persone vulnerabili della diocesi di Noto.

“Siamo tutti coinvolti nella difesa dei più piccoli. Papa Francesco, nella Lettera al popolo di Dio, chiama tutti i battezzati ad impegnarsi senza sosta nel difendere l’infanzia. Un invito rivolto a tutti gli uomini di buona volontà, nessuno escluso”, osserva don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente di Meter.

Il corso propedeutico (seguiranno quelli specialistici per settori), è rivolto a operatori pastorali e cittadinanza e ha l’obiettivo di fornire ai destinatari contenuti teorici e pratici e ausili per il riconoscimento rapido dei segnali di disagio o di abuso del bambino.

Tra gli ambiti trattati, tutela dei minori nella Chiesa e nella società nella prospettiva della pastorale di prossimità; analisi psicologica del fenomeno (vittime e abusatori); diritto penale e canonico (alla luce delle linee guida Cei e delle altre Conferenze episcopali); pedofilia online e corretto utilizzo del web e del digitale.

Tre gli appuntamenti. Si parte il 5 febbraio con “Gli abusi sull’infanzia nella Chiesa e nella società”; il 10 febbraio si prosegue con “Analisi psicologica sull’infanzia violata”; infine il 15 febbraio sarà dedicato ad “Abusi sui minori. La tutela penale della sfera sessuale della persona”. Necessaria l’iscrizione on line. Info e iscrizioni su www.associazionemeter.org/formazione.