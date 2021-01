Diocesi: Ischia, mons. Lagnese nominato amministratore apostolico

Con decreto della Congregazione per i vescovi, datato 19 gennaio 2021, Papa Francesco ha nominato mons. Pietro Lagnese, amministratore apostolico della diocesi di Ischia. Lo rende noto la stessa diocesi di ischia “Per provvedere al governo della Chiesa di Ischia – si legge nel decreto di nomina, come ricorda il comunicato – vacante per il trasferimento del vescovo Pietro Lagnese alla sede episcopale di Caserta”, il Papa, “con il presente decreto della Congregazione per i Vescovi, nomina e costituisce amministratore apostolico della diocesi di Ischia, dalla data odierna e fino a che il vescovo da eleggere prenda possesso canonico, mons. Pietro Lagnese”.

Domani, mercoledì 20 gennaio, mons. Lagnese inizierà il suo ministero pastorale a Caserta.

“Continuiamo ad accompagnare il vescovo Pietro con l’affetto e la preghiera e chiediamo al Signore che mandi alla nostra Chiesa un pastore secondo il suo cuore”, conclude la nota della diocesi.