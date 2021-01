Coronavirus Covid-19: Coe e Caritas Biella, il 20 gennaio webinar su “La condizione della popolazione in 3 Paesi del Centro e Sud America”

“La condizione della popolazione in tre Paesi del Centro e Sud America in tempo di pandemia”. Sarà questo il tema al centro del webinar in programma domani, mercoledì 20 gennaio, per iniziativa dell’associazione Centro orientamento educativo (Coe) e di Caritas Biella. L’incontro, che si potrà seguire collegandosi a partire dalle 18 tramite la piattaforma Zoom e la pagina Facebook di Caritas Biella, “è stato voluto – spiegano i promotori – per raccontare come la pandemia sia per il Continente Latinoamericano una catastrofe epocale, che la riporta indietro di 10 anni”. “L’intera area – prosegue la nota – non solo per mesi è stata l’epicentro dell’emergenza sanitaria, ma qui si registra il massimo impatto del terremoto economico provocato dalla pandemia che si esplica maggiormente con una discesa in verticale del trend negativo del prezzo internazionale delle materie prime, dalle cui esportazioni dipende il suo modello economico. L’incremento della povertà è una realtà: si calcola che già alla fine del 2020 siano poveri, in tutto il Continente, circa 231 milioni di persone, il 37% della popolazione”.

Moderati dal giornalista e scrittore Daniele Biella, interverranno Primo Di Blasio (coordinatore delle attività all’estero di Focsiv), Daniele Albanese (Caritas Biella), Marinella Bacchio (associazione Coe Guatemala), padre Giuseppe Meluso (Ente nazionale Giuseppini del Murialdo, in collegamento da Santa Maria della Sierra a Medellin, in Colombia), Rosario del Pilar Reuque Paillalef (referente in Cile del Comi – Cooperazione per il mondo in via di sviluppo).