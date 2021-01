Sovrano Ordine di Malta: giovedì fra’ Marco Luzzago incontra il decano del Corpo diplomatico

Il luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, fra’ Marco Luzzago, incontrerà giovedì il decano del Corpo diplomatico accreditato presso il Sovrano Ordine, l’ambasciatore del Camerun, Antoine Zanga. A causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, il tradizionale appuntamento di inizio anno con il Corpo diplomatico accreditato non potrà avere luogo. L’incontro si svolgerà dunque nel Palazzo magistrale, sede di governo dell’Ordine di Malta, in forma ristretta.

Proprio le sfide collegate alla crisi sanitaria mondiale causate dal Covid-19 saranno al centro dell’intervento del luogotenente, che ha assunto la guida dell’Ordine di Malta lo scorso novembre.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le principali attività medico-sociali svolte nel corso del 2020 dalle associazioni, i corpi di soccorso e di volontariato dell’Ordine di Malta nei 120 Paesi in cui esso opera. Verranno evidenziati anche gli interventi diplomatici e i principati appuntamenti istituzionali che hanno caratterizzato l’anno trascorso, segnato dalla scomparsa dell’80° Gran Maestro fra’ Giacomo Dalla Torre.