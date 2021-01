Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente 535.524 positivi. Da inizio epidemia 2.400.598 casi e 83.157 deceduti (+603 da ieri)

In Italia ci sono attualmente 535.524 positivi per Covid-19, con un decremento di 11.535 casi da ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 2.400.598 (2.397.121 identificati da test molecolare e 3.477 da test antigenico rapido), con un incremento nelle ultime 24 ore di 10.497. Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus Covid-19 diffusi oggi e pubblicati sul sito web del ministero della Salute.

Tra gli attualmente positivi, 2.487 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 57 pazienti rispetto a ieri, malgrado i nuovi ingressi del giorno siano stati 176; 22.699 sono ricoverati con sintomi, 185 in meno nelle ultime 24 ore; 510.338 sono in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi, con un calo di 11.293 rispetto a ieri. Il totale dei deceduti è pari a 83.157, con un aumento di 603 rispetto a ieri. I dimessi e guariti sono complessivamente 1.781.917, con un aumento di 21.428 rispetto a ieri. L’incremento nelle ultime 24 ore dei tamponi effettuati è pari a 254.070.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 75.236 nel Lazio, 71.880 in Campania, 63.171 in Veneto, 55.191 in Puglia, 53.461 in Lombardia, 53.241 in Emilia-Romagna, 47.527 in Sicilia, 17.422 in Sardegna, 14.438 in Piemonte, 12.585 in Friuli Venezia Giulia, 12.466 nella Provincia autonoma di Bolzano, 11.046 in Abruzzo, 10.095 in Calabria, 9.540 nelle Marche, 8.255 in Toscana, 6.941 Basilicata, 4.811 in Liguria, 4.636 in Umbria, 2.088 nella Provincia autonoma di Trento, 1.096 in Molise e 398 in Valle d’Aosta.