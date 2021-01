Commissione Ue: nuova strategia per l’economia europea. Gentiloni, euro forte per proteggere il mercato unico

Riunione della Commissione oggi a Bruxelles (foto SIR/European Commission)

La Commissione europea ha presentato oggi una nuova strategia per “promuovere un sistema economico e finanziario” dell’Unione “aperto, forte e resiliente per gli anni a venire”. L’obiettivo dichiarato è “consentire all’Europa di svolgere un ruolo di primo piano nella governance economica mondiale, proteggendo nel contempo l’Unione da pratiche sleali e abusive”. L’approccio proposto si fonda sulla sinergia fra tre pilastri: il primo è il rafforzamento del ruolo internazionale dell’euro “dialogando con i partner dei Paesi terzi per incoraggiarne l’uso, sostenendo lo sviluppo di strumenti e indici di riferimento denominati in euro e promuovendo l’euro quale valuta internazionale di riferimento nei settori dell’energia e delle materie prime, in particolare per i nuovi vettori di energia come l’idrogeno”. L’emissione di obbligazioni denominate in euro di elevata qualità nell’ambito di Next Generation Eu “accrescerà in modo significativo la profondità e la liquidità dei mercati dei capitali dell’Unione e renderà questi ultimi e l’euro più attraenti per gli investitori”. Secondo pilastro: si punta a infrastrutture dei mercati finanziari dell’Ue più sviluppate e resilienti, in particolare rispetto all’applicazione extraterritoriale di sanzioni da parte di Paesi terzi. Terzo: “maggiore promozione di un’attuazione e un’applicazione uniformi delle sanzioni dell’Ue.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo, afferma: “l’Ue sostiene il multilateralismo e si impegna a mantenere una stretta collaborazione con i suoi partner; al tempo stesso, dovrebbe consolidare la sua posizione internazionale in termini economici e finanziari. Questa strategia definisce le modalità principali per agire in tal senso, in particolare promuovendo un uso a livello mondiale della moneta comune dell’Ue, l’euro. La strategia esamina inoltre le modalità per rafforzare le infrastrutture su cui si fonda il nostro sistema finanziario e puntare alla leadership mondiale nel settore della finanza verde e digitale”.

Paolo Gentiloni, commissario responsabile per l’Economia, aggiunge: “il rafforzamento del ruolo internazionale dell’euro può proteggere la nostra economia e il nostro sistema finanziario dagli shock valutari, ridurre la dipendenza da altre valute e ridurre i costi di transazione, copertura e finanziamento per le imprese dell’Ue. Con il nostro nuovo bilancio a lungo termine e Next Generation Eu abbiamo gli strumenti per sostenere la ripresa e trasformare le nostre economie mentre rendiamo l’euro ancora più attraente per gli investitori globali”.