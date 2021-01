Servizio civile universale: Caritas Roma, disponibili 71 posti in 10 progetti

Sono disponibili posti per 71 giovani in 10 progetti di servizio civile promossi dalla Caritas di Roma durante il 2021, nei campi della promozione sociale, la tutela dei diritti umani, l’assistenza sanitaria, l’accoglienza delle persone senza dimora e la sensibilizzazione ai temi della pace e della cittadinanza attiva. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio 2021 attraverso la piattaforma informatica predisposta dal Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale. La Caritas di Roma promuoverà degli incontri di orientamento e informazione online per coloro che sono interessati a partecipare. Le selezioni si svolgeranno nel mese di marzo 2021. Tutti coloro che presenteranno domanda verranno convocati per sostenere le selezioni che a seconda della situazione emergenziale potranno svolgersi in presenza o da remoto. I giovani selezionati inizieranno il servizio civile nei mesi di aprile e maggio 2021. Il bando completo è disponibile su: www.caritasroma.it.