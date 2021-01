Coronavirus Covid-19: Sermig, il 26 gennaio incontro di riflessione online con il filosofo Silvano Petrosino

“Dovremmo essere più seri nel vivere il tempo, che non è mai solo il nostro tempo, il tempo delle nostre urgenze private”. Partirà da questa premessa il dialogo del filosofo Silvano Petrosino con i giovani dell’Arsenale della Pace del Sermig di Torino. Un confronto a tutto campo che muoverà i passi dal libro di Petrosino “Lo scandalo dell’imprevedibile. Pensare l’epidemia”. Una riflessione di speranza perché, scrive l’autore citando “La peste” di Camus, la chiave è “restare, accettare lo scandalo, cominciare a camminare nelle tenebre e tentare di fare il bene”. Causa Covid, l’incontro si svolgerà on line e sarà trasmesso su tutti i canali social del Sermig e sul sito www.sermig.org/diretta Petrosino sarà presente in collegamento video. Appuntamento martedì 26 gennaio, a partire dalle ore 18.45. Silvano Petrosino, filosofo internazionalmente noto per i suoi studi sul pensiero di Lévinas e Derrida, è professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna Teorie della comunicazione e Antropologia religiosa e media. L’Università del dialogo è lo spazio di formazione permanente promosso dal Sermig. Obiettivo: riflettere sui problemi del nostro tempo in una prospettiva di speranza. Inaugurata in Vaticano il 31 gennaio 2004 da papa Giovanni Paolo II, negli ultimi anni l’Università del dialogo ha accolto testimoni di ogni orientamento, della cultura e dei media, dell’economia e della politica, della solidarietà e dell’arte, disposti a confrontarsi con i giovani, realizzando anche in campo culturale quell’incontro tra generazioni che il Sermig considera indispensabile per cambiare il mondo. Il tema scelto per la sessione 2020/2021 è “Il mondo che verrà”.