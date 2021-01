Germania: diocesi di Münster, il laico Ralf Hammecke vicario generale amministrativo. Diacono, è sposato e ha due figli

Svolta nell’amministrazione della diocesi di Münster: Ralf Hammecke assume la nuova carica di direttore amministrativo nel Vicariato generale episcopale della diocesi. Il 55enne manager guiderà il vicariato generale dal 1° febbraio per tutte le questioni amministrative ed economiche e sarà il superiore di servizio di tutti i dipendenti, come risulta da un comunicato ufficiale della diocesi, che viene diffuso solo 24 ore dopo la comunicazione della svolta in senso laicale della gestione diocesana. Viene istituito l’ufficio del direttore amministrativo nella diocesi, ha affermato il vicario generale, mons. Klaus Winterkamp in un’intervista al portale Internet “Kirche-und-Leben.de” che ha precisato che si occuperà “dell’intera area amministrativa ed economica”, e il nuovo capo dell’amministrazione sarà il superiore di tutti i dipendenti, “purché non siano nel servizio pastorale”. Lo stesso Winterkamp rimane vicario generale e “si concentrerà in futuro sulla responsabilità dell’orientamento pastorale-strategico e del profilo teologico-pastorale delle attività amministrative della Chiesa”, è detto nel comunicato. Uno degli obiettivi della nuova struttura è aumentare il profilo del Vicariato generale come fornitore competente di servizi. Secondo la diocesi, circa 730 dipendenti lavorano attualmente nel Vicariato generale di Münster e negli uffici associati.

Ralf Hammecke è nato a Münster nel 1965. Ha studiato teologia cattolica, storia dell’arte ed economia a Münster e Roma, quindi ha conseguito il dottorato con una tesi di storia della chiesa. Ha lavorato per 13 anni presso la sede della Deutsche Bank a Francoforte sul Meno, ed è stato per 8 anni amministratore delegato della Commissione del cimitero centrale di Münster nel 2010. Dal 2018 è diventato amministratore delegato della casa editrice cattolica Dialog-Medien und Emmaus-Reisen GmbH. Hammecke è diacono permanente dal 2001, è sposato e ha due figli.