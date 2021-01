Ue: Summit sociale europeo il 7 maggio a Porto. Von de Leyen, “per uscire dalla crisi Covid-19 rimettere al centro le persone”

Lisbona, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen (foto SIR(European Commission)

“Le transizioni verde e digitale stanno cambiando il modo in cui viviamo e lavoriamo e dobbiamo adattarci a questi cambiamenti. Per uscire dalla crisi innescata dalla pandemia Covid-19, dobbiamo avere una ripresa che sia inclusiva, sostenibile e resiliente. Ciò richiede un’attenzione uguale agli aspetti sociali come quelli economici e che tutti i partner lavorino insieme”. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a proposito dell’annunciato summit sociale del prossimo 7 maggio in Portogallo, afferma: “L’Europa riguarda le persone. Riguarda i lavoratori, le piccole imprese. Si tratta di creare opportunità per le giovani generazioni. Si tratta di puntare sulla solidarietà in tempi di crisi. Questo è il motivo per cui il vertice sociale di Porto, a maggio, è così importante. Invieremo un segnale politico molto forte: l’Unione europea promuove una ripresa che metta al centro le persone e il loro benessere”.