Riconoscimenti: a suor Alessandra Smerilli conferita l’onorificenza di “ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

L’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede ha conferito l’onorificenza di “Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia” a suor Alessandra Smerilli. Nel dare la notizia, l’ambasciata spiega: “Il conferimento dell’onorificenza intende riconoscere l’assoluta rilevanza del profilo accademico della professoressa Smerilli, docente ordinario di Economia politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium e coordinatrice della Taskforce Economia della Commissione vaticana per il Covid-19 istituita da Papa Francesco nel marzo 2020, l’intensissima attività didattica e di ricerca nonché l’impegno nella promozione di una maggiore consapevolezza etica nella economia e nella finanza, in particolare nei confronti dei giovani. La sua professionalità e competenza hanno trovato un prestigioso riconoscimento con la nomina a consigliere nella Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e con l’assegnazione di numerosi altri incarichi nella società civile e nelle istituzioni italiane, ambiti in cui continua ad offrire un importantissimo contributo allo sviluppo dello studio dell’economia civile italiana”.