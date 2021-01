Diocesi: Imola, la Guardia di Finanza ha donato alla Caritas 150 paia di calze sequestrate

I finanzieri del comando provinciale di Bologna hanno donato alla Caritas diocesana di Imola oltre 150 paia di calze sequestrate a tre soggetti “intenti a vendere i loro prodotti abusivamente, senza alcuna autorizzazione e in totale evasione delle imposte”. Nella loro nota, le Fiamme Gialle spiegano che i trasgressori, fermati e identificati presso un’area di servizio sull’A14 a Castel San Pietro, sono stati segnalati dai militari della compagnia di Imola e nei loro confronti sono state elevate sanzioni per oltre 15mila euro. I capi di abbigliamento potranno essere impiegati dalla Caritas, che le donerà a indigenti e anziani in gravi difficoltà economiche. “È stata una bella iniziativa da parte della Guardia di Finanza – commenta il direttore della Caritas, Luca Gabbi –. Non possiamo fare altro che ringraziarli per aver pensato a noi”. Un bel gesto che, nelle parole dei finanzieri, “costituisce una testimonianza dell’attenzione che la Guardia di Finanza riserva al ‘sociale’ e assume una particolare significatività in quanto ha permesso di destinare a opere di bene i frutti di attività illecite, che danneggiano la libera concorrenza e l’imprenditoria sana”.