Settimana preghiera unità cristiani: Rimini, in tv e in streaming le “Pillole di ecumenismo”

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani negli scorsi anni la diocesi di Rimini era solita organizzare eventi, incontri e momenti di ritrovo in cui approfondire i vari aspetti del tema dell’ecumenismo. Quest’anno, a causa delle necessarie misure restrittive anti Covid-19, la Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi riminese, in collaborazione con altre Chiese e confessioni presenti sul territorio, ha deciso di realizzare una rubrica quotidiana da seguire in televisione o in streaming. Si chiama

“Pillole di Ecumenismo”, in onda ogni giorno su IcaroTv (canale 91 del digitale terrestre) e disponibile sulla piattaforma streaming Icaroplay da oggi lunedì 18 gennaio a lunedì 25 gennaio.

“Ogni sera – spiega la diocesi – sarà approfondito un tema relativo all’ecumenismo con ospiti nazionali e diocesani, canti della tradizione e del Coro internazionale San Nicola guidato da Marina Valmaggi, un’esperienza di ecumenismo fatta attraverso la musica e il canto anche a Rimini”. Ad aprire la rubrica, questa sera, sarà “Il peccato e lo scandalo della divisione tra i cristiani”, un intervento di padre Elia Citterio (studioso della tradizione filocalica cristiana orientale). Inoltre, a impreziosire ogni puntata, un video introduttivo che ripropone i gesti e le parole ecumeniche del pontificato di Papa Francesco, oltre a una riflessione e una preghiera del vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi. Al termine della Settimana, infine, andrà in onda uno speciale sulla missione diocesana riminese in Albania, testimonianza concreta di un’esperienza ecumenica.