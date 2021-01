Settimana preghiera unità cristiani: Loreto, un’intenzione di preghiera per le varie confessioni

Anche il santuario di Loreto si unirà in preghiera in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio. Nella messa del mattino, che sarà celebrata ogni giorno da un sacerdote diverso, vi sarà un’intenzione particolare di preghiera dedicata alle varie confessioni cristiane. Lo ha annunciato l’arcivescovo e delegato pontificio di Loreto, mons. Fabio Dal Cin, all’inizio della recita del Rosario del sabato sera: “Preghiamo per noi cristiani, di tutte le confessioni, perché non ci si irrigidisca nelle rispettive posizioni, ma cerchiamo con passione Gesù Salvatore, che risana le nostre ferite e annulla le separazioni, e ci guida alla piena comunione nella fede”.

La messa dei giorni feriali (dal lunedì al sabato) viene celebrata nella Santa Casa, senza concorso di popolo, e trasmessa in diretta alle 7.30 su Telepace, FanoTv, YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito del santuario.