Sabato prossimo, 23 gennaio , alle ore 18, il card. Silvano Maria Tomasi, delegato speciale presso il Sovrano Militare Ordine di Malta, prenderà possesso della Diaconia di San Nicola in Carcere, in Via del Teatro di Marcello, 46, a Roma. A darne notizia è l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice.