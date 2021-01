Settimana preghiera unità cristiani: Bologna, domani il card. Zuppi partecipa a veglia in cattedrale

L’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, parteciperà alla veglia di preghiera che si svolgerà in cattedrale domani, martedì 19 gennaio, alle ore 19, e che ha come tema “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15, 5-9). Proposta dal Consiglio delle Chiese di Bologna in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle diverse confessioni presenti sul territorio bolognese. La veglia si articolerà in tre momenti dedicati all’unità della persona, all’unità visibile dei cristiani e a quella di tutti i popoli fra loro e con il creato.

Il momento di preghiera, che avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.

“La situazione presente – afferma don Pietro Giuseppe Scotti, vicario episcopale per l’evangelizzazione – ci ha fatto scoprire le tante nostre fragilità: economiche e sociali, psicologiche ed ecclesiali. Anche la fede è messa alla prova: quante domande ci siamo posti su come affrontare questo tempo. Sentiamo l’esigenza di percorrere questa strada non da soli ma insieme, come comunità e come Chiese che condividono la stessa fede e che ogni anno, dal 18 al 25 gennaio, si ritrovano a pregare insieme per chiedere a Dio il dono dell’unità e a crescere nella fraternità”.