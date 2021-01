Terremoto in Croazia: card. Puljić (Sarajevo) in visita alle zone terremotate

Card. Puljic in visita a Sisak (Croazia)

Visita, ieri, dell’arcivescovo di Vrhbosna, Sarajevo, card. Vinko Puljić, alle zone terremotate della diocesi di Sisak, epicentro del sisma del 29 dicembre scorso. Il porporato ha portato la propria vicinanza e quella della propria diocesi, alle famiglie colpite dal sisma.

Il cardinale è stato accolto al suo arrivo dal vescovo di Sisak, mons. Vlado Košić, che lo ha ringraziato per il sostegno offerto alla sua diocesi. La visita ha portato il card. Puljić nel piccolo centro di Glina dove è stata celebrata la messa nella chiesa parrocchiale di S. Ivan, l’unica dell’area terremotata rimasta intatta. Sono 29 le chiese parrocchiali della diocesi di Sisak demolite o danneggiate dal sisma e per questo inagibili. “Siamo persone di speranza – ha detto mons. Košić – e crediamo, come dimostrano il grande amore e la solidarietà della nostra gente in tutto il mondo, che tutto ciò che è stato distrutto sarà ricostruito”.