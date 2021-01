Repubblica Dominicana: i vescovi a 100 anni dall’incoronazione della Madonna di Altagracia, “la Vergine interceda per i malati di Covid”

La Conferenza dell’episcopato domenicano (Ced), nella sua lettera pastorale dal titolo “Nostra Signora di Altagracia: un dono di Dio al popolo domenicano”, commemora i 100 anni dell’incoronazione canonica di Nostra Signora di Altagracia, patrona del Paese caraibico, istituendo l’anno del centenario, dal 15 agosto 2021 al 15 agosto 2022.

La lettera pastorale si riferisce anche ai momenti difficili che la nazione domenicana sta attraversando a causa del Covid-19. Per questo i vescovi affidano alla protezione della Vergine di Altagracia tutti coloro che soffrono la pandemia, così come le autorità, i responsabili della salute e dell’ordine pubblico.

Si legge nella lettera: “La Vergine di Altagracia interceda per tutti i malati di Covid-19, per i più vulnerabili, per chi si sente depresso, per chi ha perso il lavoro con cui finora ha mantenuto la casa, per chi esce ogni giorno per cerca il sostegno della sua famiglia e interceda anche per tutte le persone non consapevoli, che non si preoccupano della salute degli altri o dell’ordine sociale”.

Di fronte alle attuali circostanze sanitarie e socioeconomiche che il Paese sta vivendo, i vescovi invitano il popolo dominicano a “mantenere vivi gli atteggiamenti di cura, servizio e dedizione”, a non avere “paura del sacrificio”, a imparare a “privarsi di qualcosa per aiutare altri più bisognosi”, e a difendere “i meno privilegiati e i più sofferenti”.