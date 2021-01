Repubblica Ceca: messaggio per Settimana preghiera unità cristiani, “Cristo ravvivi le nostre relazioni interpersonali”

(Bratislava) – Il messaggio sulle radici comuni di tutte le Chiese cristiane non è mai stato così attuale come durante la pandemia da Covid-19. Questo aspetto è particolarmente cruciale per tutti coloro che partecipano all’edizione di quest’anno della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in corso fino al 25 gennaio in decine di Paesi in tutto il mondo, compresa la Repubblica Ceca. “In un momento in cui il senso di sicurezza di ognuno di noi è stato scosso fin nel profondo, l’invito a rimanere nell’amore di Cristo, che è il tema dell’evento, diventa assolutamente cruciale”, si legge nel messaggio personale scritto in occasione dell’evento da mons. Tomáš Holub, delegato della Conferenza episcopale ceca per l’ecumenismo, e da Daniel Ženatý, presidente del Consiglio ecumenico delle Chiese del Paese. “Rimanere nell’amore di Cristo è essenziale se vogliamo avere una speranza per il futuro. Tutti noi che portiamo il nome di cristiani siamo invitati ad approfondire il nostro rapporto con Gesù, affinché possa ravvivare anche le nostre relazioni interpersonali”, si legge nel messaggio, che si conclude con un appello a tutti i credenti affinché le parole e le preghiere si trasformino in azioni e si faccia tutto il possibile per rendere le parrocchie ceche e i movimenti cristiani “comunità di preghiera vive”.