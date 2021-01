Settimana preghiera unità cristiani: Urbino, dalle parrocchie delle confessioni cristiane video per la riflessione

Ogni giorno, da oggi e fino al 25 gennaio, dalle parrocchie delle varie confessioni cristiane con cui le diocesi di Urbino, Pesaro e Fano sono gemellate, giungeranno dei brevi video per la preghiera e riflessione, pubblicati sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della diocesi di Urbino. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

Domenica 24, alle 16, nella parrocchia dell’Annunziata di Urbino si terrà una celebrazione ecumenica della Parola di Dio che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook diocesana. Ogni giorno la Liturgia della Parola sulla pagina Facebook “Pillole di spiritualità” e sul canale YouTube diocesano “Pillole di spiritualità quotidiana”.