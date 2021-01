Servizio civile universale: Caritas Andria, 4 posti disponibili per il progetto “Cantiere di condivisione”

Sono 4 i posti disponibili per il progetto “Cantiere di condivisione” che la Caritas diocesana di Andria ha attivato nell’ambito dei programmi presentati da Caritas Italiana per il Servizio civile universale relativi al bando 2021 rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni.

Gli operatori selezionati svolgeranno il loro servizio presso la Bottega del commercio equo e solidale Filomondo e il Forno di comunità S. Agostino di Andria.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line scegliendo il progetto per il quale avanzare la candidatura. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le 14 dell’8 febbraio 2021. Sul sito della diocesi è possibile scaricare la scheda sintetica del progetto “Cantiere di condivisione – Andria”; per informazioni e richieste è possibile rivolgersi presso la sede della Caritas diocesana il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 e il venerdì dalle 10 alle 12, oppure su appuntamento chiamando allo 0883.884824.