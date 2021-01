Cellule parrocchiali di evangelizzazione: nuovo Comitato esecutivo per l’organismo internazionale di Servizio

La Commissione promotori dell’organismo internazionale di Servizio per le Cellule parrocchiali di evangelizzazione ha eletto i membri del nuovo Comitato esecutivo, che segue a quello fondato e presieduto da mons. PierGiorgio Perini (noto come don Pi.Gi, ndr), deceduto il 19 novembre scorso, all’età di 91 anni. La nomina è avvenuta nei giorni 10 e 18 dicembre dello scorso anno, ma è stata resa nota oggi. Sono stati scelti don Paolo Fenech, don Gian Matteo Botto, Stefania Sanfelice, Vita Fornaro e Adriana Castelli.

Don Fenech, promotore per molti anni di questo sistema di evangelizzazione per i Paesi anglofoni dell’Africa e dal 2015 vicepresidente, oggi è il presidente con pieni poteri di decisione e gestione. Nato a Malta, dopo aver incontrato don Pi.Gi. due volte, nel 1990 e nel 1993, ha deciso, da giugno 1994, anno in cui ha partecipato al seminario internazionale sulle cellule parrocchiali di evangelizzazione, di aderire a questo progetto. Da allora il suo sacerdozio è vocato principalmente, con l’avallo del suo vescovo, alla diffusione delle cellule nel mondo, condiviso sempre, fino allo scorso novembre, con don Pi.Gi. Don Botto ne diviene il vicepresidente. È attualmente parroco a Roma nella parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo e proviene da Santa Maria Madre della Provvidenza. In entrambe le realtà romane che ha guidato ha introdotto le cellule come efficace metodo di evangelizzazione. Sanfelice prende la posizione che fu di Paoletta Marangione, scomparsa il 30 settembre 2019. Fornaro, avvocato, ricoprirà la carica di referente legale dell’organismo. Castelli, ragioniere, è confermata come economa dell’organismo, incarico che ricopriva già in precedenza nel primo mandato.