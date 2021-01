Terremoto in Croazia: diocesi di Sisak, sono 76 i luoghi di culto, edifici sacri e strutture ecclesiastiche danneggiate dal sisma del 29 dicembre

Ad oggi 18 gennaio, nella diocesi di Sisak, sono “17 le chiese demolite (contrassegno rosso) dal sisma, 15 quelle gravemente danneggiate (contrassegno giallo) e 7 quelle parzialmente danneggiate. Contrassegno rosso anche per 7 case parrocchiali e contrassegno giallo per 6 monasteri. Sono le 24 cappelle danneggiate, per un totale di 76 edifici”. È il bilancio dei luoghi di culto, edifici sacri e strutture ecclesiastiche distrutte o danneggiate dal sisma del 29 dicembre. Lo rende noto in un comunicato la diocesi croata di Sisak, epicentro del terremoto.