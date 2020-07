Università salesiana: è morto il rettore magnifico emerito don Carlo Nanni

È morto ieri don Carlo Nanni, rettore magnifico emerito dell’Università Pontificia Salesiana. A dare l’annuncio è stato don Alvaro Forcellini, direttore della comunità salesiana della parrocchia Santa Maria della Speranza, adiacente al campus universitario, dove don Nanni era stato trasferito a settembre 2018. In questi ultimi anni si era dedicato primariamente all’impegno pastorale parrocchiale continuando, nel contempo, a prestare il suo servizio all’Ups fino all’inizio del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria per la pandemia. I funerali si svolgeranno domani alle ore 11 nella Chiesa di Santa Maria della Speranza. La celebrazione sarà presieduta dal rettor maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime. La salma verrà poi traslata nel suo paese natale, Ischia di Castro (Vt), dove alle 18 avrà luogo una seconda messa funebre. Nato il 3 aprile 1945, don Nanni era diventato salesiano nel 1962 ed era stato ordinato sacerdote il 18 marzo 1975 a Castelgandolfo (Roma). Licenziatosi in Filosofia il 27 giugno 1968 presso il Pontificio Ateneo Salesiano, e in Teologia (specializzazione patristica e storia del dogma) presso la Pontificia Università Gregoriana il 12 giugno 1975, don Nanni conseguì anche la Laurea statale italiana in Filosofia il 26 marzo 1973 presso l’Università di Roma La Sapienza con una tesi in antropologia culturale dal titolo “La cultura d’origine nel processo d’inurbazione”. Ha ricoperto numerosi incarichi: decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione dal 1995 al 1998, riconfermato poi per un secondo triennio fino al 2001, e nominato rettore magnifico dell’Ups dal 1° luglio 2009 fino al 15 luglio 2015.