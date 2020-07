Coronavirus Covid-19: santuario Tindari, “improvvisamente e incomprensibilmente revocate le agevolazioni del Comune”

“Ci rammarichiamo purtroppo nel dover constatare con voi che le iniziali agevola­zio­ni of­ferte dall’amministrazione della città di Patti sono state improv­vi­sa­mente e incom­pren­­sibilmente revocate”. Lo afferma in un comunicato la direzione della basilica-santuario di Tindari, in cui si rivolge ai pellegrini chiedendo “sostegno e comprensione”. “Dal momento della riapertura fino a oggi siete gradual­men­te tornati ad essere numerosi e questo è sempre motivo di gioia per tutti – si legge nella nota -. Le celebrazioni liturgiche si svolgono adesso in maniera regolare e serena, grazie so­prat­tutto alla vostra disponibilità nell’attenervi alle indicazioni offerte per la sicu­rez­za di tutti”.

A proposito del ritiro del provvedimento comunale, la direzione della basilica lo considera “una dolorosa ferita soprattutto per il santuario, che tenta continuamente di indi­viduare nuove soluzioni per promuovere l’accesso libero e gratuito di tutti i pel­le­grini”. “Ribadiamo con forza che il santuario non trae alcun profitto dalle tariffe dei parcheggi e dei bus navetta”.