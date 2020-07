Frati minori: mons. Sorrentino (Assisi), “lode per l’elezione di p. Piloni, riparta il francescanesimo della prima ora”

Il vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino, esprime “la sua lode al Signore” per l’elezione di padre Francesco Piloni a ministro provinciale della Provincia Serafica e per la scelta dei frati che lo accompagneranno nel suo ministero. “La Chiesa di Assisi, che ottocento anni fa vide germogliare nel suo seno il carisma del Poverello, il quale proprio nella casa del vescovo fece in qualche modo la sua ‘professione’ religiosa, spogliandosi di sé fino alla nudità, per essere totalmente di Cristo e dei fratelli, vive con particolare e affettuosa vicinanza anche la storia dei suoi figli”, scrive il presule. Che invoca per essi “la santità, la fedeltà e l’entusiasmo del Serafico Padre”. Nelle sue parole l’auspicio che “dalla Porziuncola, sotto lo sguardo della Vergine degli Angeli, riparta il francescanesimo della prima ora, tanto necessario a questo tempo di crisi della fede e della società”.