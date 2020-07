Parlamento europeo: viaggio virtuale nelle regioni italiane. Domani l’incontro “Agricoltura e pesca verso una transizione sostenibile in Sicilia”

Continua il viaggio, per ora virtuale, dell’ufficio del Parlamento europeo nelle diverse regioni italiane per capire come le strategie europee si integrano sui territori. Domani, 21 luglio, è la volta di un incontro che guarda alla Sicilia (“Agricoltura e pesca verso una transizione sostenibile in Sicilia”) e che intende esaminare le prospettive ed opportunità che apre per la regione la nuova strategia europea “Dal produttore al consumatore” (“Farm to Fork”), voluta dalla Commissione europea per imprimere una accelerata alla transizione ecologica dell’agricoltura europea in linea con il Green Deal e con la nuova Pac 2021-2027. Se transizione deve essere, occorre però che sia sostenuta da un “approccio collettivo” che coinvolga le autorità pubbliche a tutti i livelli di governance (comprese le comunità cittadine, rurali e costiere), gli attori del settore privato lungo tutta la catena del valore alimentare, le organizzazioni non governative, le parti sociali, i rappresentanti del mondo accademico e i cittadini. Di questo si parlerà in un confronto trasmesso in diretta streaming sul profilo Facebook del Parlamento europeo in Italia, martedì 21 luglio (tra le 10 e le 12.30) in cui interverranno gli eurodeputati eletti nella circoscrizione insulare: Francesca Donato, Pietro Bartolo, Dino Giarrusso, Giuseppe Milazzo, Raffaele Stancanelli, insieme a rappresentanti delle Istituzioni regionali, delle associazioni di categoria, delle associazioni attive sul territorio.