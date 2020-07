Coronavirus in Paraguay: Salesiani, nell’Alto Paranà coordinano aiuti alimentari a 60.000 persone

Nel comune paraguaiano di Minga Guazú, situato nella zona centrale del dipartimento dell’Alto Paraná, la comunità salesiana sta coordinando il lavoro logistico del Comitato di emergenza distrettuale, creato all’inizio della crisi sanitaria per Covid-19, per alleviare, almeno in parte, i bisogni delle famiglie più vulnerabili della città a causa del lockdown. Grazie all’intervento del Comitato di emergenza distrettuale – informa l’agenzia salesiana Ans – sono stati distribuiti kit alimentari per 60.000 persone.