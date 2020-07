Consiglio europeo: von der Leyen (Commissione Ue), “le cose si stanno muovendo nella direzione giusta”

“Dopo tre giorni e tre notti di maratona negoziale stiamo entrando in una fase cruciale”, così ha dichiarato alla stampa la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ritornando al lavoro a Palazzo Europa poco prima delle 13. “I leader europei vogliono veramente un accordo e hanno mostrato la chiara volontà di trovare una soluzione”, ha affermato la leader europea che, a fianco di Angela Merkel, in qualità di presidente di turno dell’Ue, e del presidente del Consiglio, Charles Michel, ha partecipato a numerosi incontri multilaterali per trovare la strada del compromesso. “Abbiamo bisogno di una soluzione, ne hanno bisogno i cittadini e l’Unione europea per superare questa crisi e preparare l’Europa per il futuro”, ha aggiunto von der Leyen che si è detta “positiva”: “Non ci siamo ancora ma le cose si stanno muovendo nella direzione giusta”. Subito dopo di lei è arrivata la cancelliera Angela Merkel che ha riferito che la notte scorsa, dopo lunghe trattative si è trovato “un quadro per un possibile consenso”, un passo avanti che “forse” oggi porterà a un accordo. Dietro questo quadro c’è anche Emmanuel Macron. “Nulla è ancora definitivo, sono ancora estremamente prudente” ha dichiarato prima di procedere verso l’interno del Palazzo. “Si è avanzato sulle regole di funzionamento per il piano di rilancio e anche qualche passo avanti è stato fatto sulla questione dei prestiti a fondo perduto”, ma bisogna ancora definire i dettagli di questa proposta. Restano sul tavolo per i lavori del pomeriggio anche i temi della condizionalità dei fondi alle politiche per il clima e al rispetto dello stato di diritto. Macron non ha taciuto le “tensioni”, ma il clima è dominato da “spirito di compromesso”. Alle 16 i leader torneranno a sedersi tutti insieme intorno al tavolo.