Bioetica: Lev, un volume sui Papi e la Pontificia Accademia per la Vita

“I Papi e la Pontificia Accademia per la Vita”. È il titolo del libro edito dalla Libreria editrice vaticana (Lev), in cui vengono riportati gli interventi dei Pontefici sulla bioetica, nel contesto dei rapidi cambiamenti della scienza e delle tecnologie dalla fine del ‘900 all’inizio del terzo millennio. Il volume, corredato da foto, è una raccolta di discorsi, lettere e messaggi che offre, tra l’altro, un panorama delle iniziative che hanno caratterizzato la Pontificia Accademia per la Vita dalla sua nascita, nel 1994 per volere di San Giovanni Paolo II, a oggi. Oltre venticinque anni di vita, quindi, scanditi dall’attenzione di tre Papi, che permettono di “seguire il progressivo evolversi dei molti temi affrontati e l’attenzione che il magistero dei Papi ha loro costantemente dedicato”, scrive nella prefazione il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, a proposito del tumultuoso sviluppo di conoscenze scientifiche e tecnologie che ha condotto “a un continuo ampliamento degli aspetti che devono essere considerati per tutelare e promuovere la vita umana”. Nell’introduzione al volume, che è edito insieme in lingua italiana e inglese, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, mons. Vincenzo Paglia, evidenzia come questa raccolta permetta di cogliere il profondo legame che collega questi documenti, all’insegna della continuità del magistero dei tre Papi. “Con Papa Francesco, sulla scia del magistero precedente, lo sguardo dell’Accademia si è allargato”, fa notare il presule: “Il Papa ha anzitutto chiesto all’Accademia di servire la vita umana non solo nel momento degli inizi e della fine ma in ogni istante dell’esistenza. Per fare questo ha voluto scienziati di diverse discipline e di molteplici provenienze culturali e religiose”.