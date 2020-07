Coronavirus Covid-19: Fpi, Fnopi e Ams ripartono insieme con la campagna #nonabbassiamolaguardia

La Federazione pugilistica italiana (Fpi), dopo il lungo e difficile periodo di stop, ha deciso di ripartire dalla mission e dai valori che da sempre contraddistinguono la boxe, lanciando, in partnership con Fnopi (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche) e insieme al suo advisor Artmediasport (Ams), la campagna sociale “#nonabbassiamolaguardia – Alleniamoci insieme con forza, passione, identità”, dedicata agli infermieri che in questo periodo di emergenza sanitaria, con coraggio e senso di responsabilità, sono stati in prima linea nella lotta contro il Covid-19 ed ai loro figli, volendo contribuire a ristabilire la normalità che passa anche attraverso la pratica sportiva.

La Fpi offre agli infermieri iscritti all’Albo Fnopi che hanno svolto attività in ambito Covid ed ai loro figli 1.000 boxe voucher per 3 mesi di allenamento gratuito, fruibili da settembre a dicembre 2020, nelle società sportive affiliate alla Federazione presenti sul territorio nazionale, facendosi carico sia dei costi degli abbonamenti, con un contributo alle Asd/Ssd, che di quelli del tesseramento dei beneficiari, ai fini assicurativi e sanitari.

Un gesto di gratitudine e sostegno morale per restituire la quotidianità agli infermieri ed alle loro famiglie attraverso la pratica della prepugilistica, la ginnastica completa per sviluppare forza, agilità e prontezza di riflessi, adatta a tutti, donne e uomini, adulti e ragazzi.