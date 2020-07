Papa Francesco: visita i partecipanti all’Estate Ragazzi in Vaticano

Questa mattina, poco dopo le ore 9, Papa Francesco ha fatto visita ai bambini e ai ragazzi partecipanti alla Estate Ragazzi in Vaticano, che si sta svolgendo in questi giorni, mentre facevano colazione nell’atrio dell’Aula Paolo VI. Dopo essere passato per i tavoli, il Papa ha visitato gli spazi per i giochi allestiti nell’aula e si è intrattenuto con i partecipanti. Lo comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: “Più tardi, seduto con i bambini, li ha incoraggiati a fare nuovi amici: ‘le persone che soltanto sanno divertirsi da sole sono egoiste, per divertirsi bisogna essere insieme, con gli amici!’”. Infine, prima di fare rientro a Santa Marta, alle ore 10 circa, il Papa ha salutato individualmente gli animatori e li ha ringraziati per il loro lavoro.