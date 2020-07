Incendio cattedrale di Nantes: mons. Cetoloni (Grosseto), “vicinanza alla comunità cattolica. Assicuriamo la nostra preghiera”

“Ho sentito il bisogno di manifestare vicinanza e di assicurare la nostra preghiera alla comunità cattolica di Nantes in un momento così drammatico per loro”. Così il vescovo di Grosseto, mons. Rodolfo Cetoloni spiega il motivo per il quale ha indirizzato un messaggio di vicinanza e solidarietà a nome della Chiesa di Grosseto alla diocesi Nantes, retta dall’amministratore diocesano mons. François Renaud, colpita dalla mattina di sabato dall’incendio della cattedrale gotica dei Santi Pietro e Paolo.

“Ogni cattolico – afferma mons. Cetoloni – sa quale sia il legame di fede con la Chiesa madre di una diocesi. La cattedrale è il punto di convergenza del cammino di un popolo, è un simbolo, è una voce di bellezza che narra la meraviglia di Dio”. “È facile dunque comprendere cosa significhi vedere la propria cattedrale sfregiata da un gesto così grave”, prosegue il vescovo, aggiungendo che “tutti noi abbiamo ancora negli occhi le immagini delle lingue di fuoco che consumano Notre Dame e ci saremmo augurati che una vicenda così non accadesse più. Affidiamo tutto e tutti a Dio, padre di ogni consolazione”.