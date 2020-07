Diocesi: Padova, stasera videoconferenza con la teologa Cristiana Dobner su “Marta e Maria”

Il Centro universitario di Padova propone un’altra serata in videoconferenza. Ospite stasera, lunedì 20 luglio, dalle 20.30, in videoconferenza sarà la monaca e teologa Cristiana Dobner, priora del monastero delle carmelitane scalze di Santa Maria del Monte Carmelo di Concenedo di Barzio (Lc).

Tema dell’incontro “Marta e Maria, due donne amiche di Gesù”. La diretta sui canali Zoom, Youtube e sulla pagina Facebook del Centro.

Cristiana Dobner è nata a Trieste. È carmelitana scalza a Concenedo di Barzio (Lecco). Laureata in Lettere e Filosofia e alla Scuola di lingue moderne per traduttori e interpreti di conferenze all’Università di Trieste. Traduce dal tedesco, inglese, francese, spagnolo, olandese, ebraico, russo. Collabora con numerose riviste, testate e con l’agenzia Sir.